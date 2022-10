30 Millionen in vier Monaten: Golfstar Johnson verhöhnt die US-Tour

Wieder geht es an den drei Turniertagen für Bernd Wiesberger und Kollegen um viele Millionen Dollar Preisgeld. Jedoch: Der Gesamtsieg ist bereits entschieden. Dustin Johnson heißt der erste große Gewinner der neuen Tour. Der zweifache Majorsieger aus den USA verdiente in den vergangenen vier Monaten bei sechs Bewerben satte 30 Millionen Dollar. Hinzu kommt noch die Antrittsgage für den Wechsel zur LIV-Tour in der Höhe von etwa 125 Millionen.

Wiesberger hat bisher übrigens auch ordentlich verdient. Trotz bescheidener Resultate bei den LIV-Turnieren kassierte der Burgenländer bisher 944.000 Dollar. Dazu kommt eine Antrittsgage, die sich bei ihm auf etwa zehn Millionen belaufen haben soll.