3 x 3 Basketball: Jagd nach EM-Gold auf dem Grazer Schlossberg

Während aktuell die NBA-Stars Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo bei der EuroBasket um den Titel kämpfen, starten auch die 3x3-Basketballer am Freitag in ihre kontinentale Meisterschaft. Im Vergleich zum „normalen“ Basketball stehen sich hierbei nur jeweils drei Spieler gegenüber. Gespielt wird nur auf einen Korb, für Treffer aus der Nähe gibt es einen und für Distanzwürfe zwei Punkte. Entwickelt hat sich die Sportart aus dem Streetball, der seit jeher in amerikanischen Parks praktiziert wird.

Seit den Sommerspielen 2021 in Tokio ist 3x3-Basketball Teil des olympischen Programms. In den Grazer Kasematten befinden sich auch zwei Teams aus Österreich im Kampf um den EM-Titel. Das Männerteam rund um Matthias Linortner, Filip Krämer, Nico Kaltenbrunner und Martin Trmal spielt am Freitag zuerst gegen Underdog Ungarn (17.35 Uhr), bevor man später auf die Gruppenfavoriten aus Litauen trifft (21.15). Einen Tag später möchten sich bei den Frauen Anja Fuchs-Robetin, Nina Krisper, Camilla Neumann sowie Mackendra König in ihrer Gruppe gegen Estland (17.35) und Deutschland (21.15) behaupten. Pro Gruppe steigen zwei Teams ins Viertelfinale auf.