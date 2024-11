2.-Liga-Schlager: Die Admira möchte den Platz an der Sonne behalten

„Es ist schon lässig, dass wir zu diesem Zeitpunkt so ein Spiel haben.“ Peter Stöger , Sportdirektor der Admira , freut sich auf den Spitzentanz mit der SV Ried am Freitagabend (20.30 Uhr/live auf ORF Sport+) in der 2. Fußballbundesliga .

Für ihn hat es nie zwei Meinungen gegeben, dass Ried als großer Favorit auf Titel und Aufstieg in die Bundesliga in die Saison gestartet ist. „Daran hat sich für mich auch nichts geändert, aber man muss eben immer alles fertig spielen. Unterm Strich ist Ried schon am breitesten aufgestellt“, so seine Einschätzung.