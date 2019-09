0:3 - Österreichs Volleyballer wurden beim EM-Auftakt abgefertigt

Wenn man denn jetzt schon etwas Positives am Auftaktmatch der österreichischen Volleyballer bei der EM finden müsste, dann ist es wohl der Umstand, dass die erste Partie die Spieler vergleichsweise wenig Energie gekostet haben dürfte. Nach knapp eineinhalb Stunden war das Match gegen Gastgeber Belgien bereits vorbei und mit 0:3 verloren. Gut möglich, dass das den Österreichern heute im zweiten Gruppenspiel gegen die Slowakei (20.30 Uhr, live ORF Sport+) in die Karten spielt, denn die Slowaken mussten am Freitag bei ihrem Auftakterfolg gegen Spanien über fünf Sätze gehen.

Für das österreichische Nationalteam, das sich erstmals sportlich für eine Endrunde qualifiziert hatte, war in Brüssel eine Sensation nie in Griffweite. Dafür präsentierte sich das Team aus dem Gastgeberland viel zu souverän und stark, andererseits leisteten sich die Österreicher auch zu viele Fehler und vermochten es nur selten, den Favoriten ernsthaft zu fordern. „Wir sind nicht aggressiv, unser Service ist schlecht, wir glauben nicht wirklich daran, gewinnen zu können“, monierte Peter Kleinmann, Österreichs Mister Volleyball, bereits während der Partie.