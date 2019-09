EM-Auftakt: Österreichs Volleyballern schlägt die große Stunde

„Für einen Gastgeber ist das Auftakt-Match immer eine besondere Herausforderung. Egal ob im Volleyball oder im Teesackerlweitwerfen.“

Es ist zwar nichts überliefert, dass Peter Kleinmann in früheren Jahren einmal mit Teebeuteln auf Weitenjagd gegangen wäre, aber im Volleyball macht ihm hierzulande niemand so schnell etwas vor. Nicht umsonst wird er Österreichs Mister Volleyball genannt und hat in diesem Sport seit über einem halben Jahrhundert maßgeblich seine Finger im Spiel.

Wer könnte also berufener sein, einen Ausblick auf die heutige erste EM-Partie der Österreicher gegen Belgien zu geben?