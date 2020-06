„Nur so viel Telefon nutzen, wie man braucht“

Für manche Unternehmen rechnet es sich nicht, eine eigene Telefonanlage anzuschaffen. Hier sind Telefonie-Services aus der Cloud eine gute Alternative. Was es damit genau auf sich hat und worin die Vorteile bestehen, wollten wir von Günter Schmid wissen, Product Manager bei Kapsch BusinessCom.

Herkömmliches Telefonieren war gestern, heute gibt es Telefonanlagen aus der Cloud. Wie muss man sich das vorstellen?

Günter Schmid: Ganz einfach kann man sich das vorstellen – das ist auch das Motto unserer Cloud Services. Anstelle einer konventionellen Telefonanlage bezieht man Telefonie-Services aus der Cloud – im Fall Kapsch ComLive aus dem Rechenzentrum von Kapsch. Der Kunde benötigt Telefonapparate, die er mit dem Bezug des Services auch von uns zur Verfügung gestellt bekommt, und eine Anbindung an die Kapsch ComLive Cloud – das kann über das Internet erfolgen oder über eine dedizierte, also dauerhaft hergestelle MPLS-Anbindung.

Und was ist der Unterschied zu früher?

Der Unterschied besteht darin, dass keine dedizierte Telefonanlage gekauft bzw. beim Kunden installiert werden muss. Man nutzt nur ein Service. Dementsprechend sind auch die Investitionskosten um vieles geringer. Und man nutzt nur genau so viel Telefon, wie man braucht, da man die Services jederzeit verringern oder erweitern kann. Dies ist vor allem bei Tourismusbetrieben von Vorteil, da sie zu Zeiten, wo weniger Personal benötigt wird, die Services einfach reduzieren können und somit Ausgaben sparen.

Auf welche speziellen Kommunikationswerkzeuge kommt es heute im Business an?

Wichtig ist heutzutage vor allem die Integration in die Office Umgebung. Einfach aus Kontaktkarten anrufen zu können, Bescheid zu wissen, ob jemand besetzt ist oder nicht sowie einfache Instant Messaging Nachrichten (Chat) zu versenden – das sind heute die Kommunikationswerkzeuge, die den Kommunikationsalltag vereinfachen. Aber auch die Mobilität ist ein wichtiger Faktor. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, ungeachtet des Endgerätes erreichbar zu sein, ist ebenfalls sehr wichtig. Eine Cloud-Lösung, wie wir sie bieten, hat da natürlich Vorteile, weil die Cloud überall verfügbar ist, wo es auch ein Netz gibt.

Stichwort Conferencing: Wie häufig wird diese Möglichkeit wirklich genutzt? Gibt es hier neue Erkenntnisse?

Audio-, Video- und Web-Conferencing erfreuen sich weiterhin starker Beliebtheit. Auch dieser Trend wandert langsam in die Cloud, da man solche Lösungen damit sehr flexibel einsetzen kann.

Welche Branchen verwenden solche Service-Lösungen? Können Sie Beispiele aus der Praxis nennen?

Unser Telefonie-Service wird derzeit von Firmen aller Branche verwendet. Wir sehen aber spezielle Vorteile im Handel und bei Unternehmen mit vielen kleineren Filialen oder Geschäftsstellen, da es sich in den meisten Fällen nicht rechnet, für jede Filiale eine eigene Telefonanlage anzuschaffen. Und auch für Wirtschaftsparks oder Gemeinschaftsbetriebe sind Telefonie-Services aus der Cloud sehr interessant, da sie die Services einfach an ihre Kunden oder Mieter weitergeben können.

Welchen Mehrwert bringen Cloud Services?

Die wichtigsten Mehrwerte von Cloud Services sind: flexibel in der Anwendung, risikolos einsetzbar und finanzielle Einsparungen.

Wo stößt die Technik an ihre Grenzen? Muss man bei vielen Benutzern mit Einschränkungen etwa bei Qualität oder Sicherheit rechnen?

Nein, technisch liegt die Grenze nur bei der Anbindung: Je mehr Services aus der Cloud bezogen werden, desto höher muss die Anbindung an die Cloud sein. Ist die Anbindung nicht entsprechend ausgelegt, ist mit Einschränkungen bei der Qualität zu rechnen. Im anderen Fall, wenn genügend Bandbreite zur Verfügung steht, können Services unbegrenzt und ohne Qualitätseinschränkungen genutzt werden.

In welche Richtung geht die Entwicklung? Was ist bei Kunden zunehmend gefragt?

Zunehmend gefragt sind Lösungen, die einfach in die IT-Landschaft des Unternehmens integrierbar sind. Der User selbst will entscheiden, welches Kommunikationsmittel ihn am besten bei seiner Tätigkeit unterstützen kann. Cloud Services sind einfach, standardisiert und flexibel in der Nutzung, deshalb wird es hier einen weiteren Anstieg am Markt geben.

Wie schaut die Zukunft der Telefonie aus? Brauchen wir irgendwann überhaupt noch ein Telefon?

Ich denke nicht, dass es eine Frage des Telefons ist. Egal um welches Endgerät es sich handelt, im Vordergrund steht die Flexibilität. Und Telefonie-Cloud Services stellen diese am besten zur Verfügung. (ecaustria)

