2,6-Million-Dollar-Boy

Eine Woche lang ist Moritz Plassnig in Wien, um Familie und Freunde zu treffen. Und nach dem Rechten im Büro zu sehen. Die Zeit ist knapp. Moritz Plassnig, CEO des Start-ups Codeship, arbeitet seit einem Jahr in seinem Büro in Boston, während sein Kernteam im zweiten Wiener Bezirk in der Oberen Augartenstraße werkt. Etwa alle zwei Monate kommt der 24-Jährige nach Wien, um seine sechs Mitarbeiter zu besuchen. "Der persönliche Kontakt zu ihnen ist mir wichtig", sagt er.

Vor knapp drei Jahren hat Moritz Plassnig gemeinsam mit dem Software-Entwickler Florian Motlik und Software-Designer Manuel Weiss " Codeship", ein IT-Unternehmen, gegründet. Damals war er 21. Die drei wollten mit einem Problem aufräumen: "Viele Software-Firmen sind zu langsam im Veröffentlichen ihrer Software", sagt Plassnig. Sie beschlossen Ende 2010 ein neues Programm zu entwerfen, das Software-Tests rasch in der Cloud ermöglicht. "Wir können Software in wenigen Minuten testen", erklärt Plassnig.

Ende 2012 übersiedelten sie – mittlerweile zu fünft – nach Berlin. "Der Software-Markt ist dort viel größer als in Österreich, und wir wollten sowieso einen Tapetenwechsel", erzählt Plassnig. Anfang 2013 kam schließlich die Nachricht aus Boston, die alles verändern sollte: Codeship wurde ins Programm des Start-up-Accelerators TechStars aufgenommen, der Investoren und Business Angels an Start-ups vermittelt. "Sie riefen uns an, nachdem wir das TechStars-Büro in San Antonio kontaktiert hatten." Plassnig und sein Team packten wieder die Koffer.