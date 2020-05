Saftiger Karottenkuchen

1. Ofen auf 180 Grad vorheizen, Backform mit Öl auspinseln, evtl. Boden und Ränder mit Backpapier auslegen, je nach Backform.

2. Eier, Öl und Zucker mischen. Mehl mit Backpulver vermischen und Natron, Salz und Zimt dazugeben. Mit dem Mixer zu einer glatten Masse verarbeiten. Nüsse und Karotten unterrühren.

3. Teig in die Form geben und etwa 45 Minuten backen. Vor dem Herausnehmen mit einem Zahnstocher testen – wenn nichts kleben bleibt, ist die Torte fertig. Mindestens 20 Minuten ruhen lassen, dann zum Auskühlen stürzen.

Tipp

Am nächsten Tag ist der Kuchen meistens noch saftiger als an dem Tag, an dem er gebacken wird. (Vorausgesetzt, er ist am nächsten Tag überhaupt noch da…) Für Naschkatzen kann man das ganze auch noch mit Schokoglasur überziehen, das ist aber eigentlich gar nicht nötig.