Von dieser Schule träumen Eltern, Schüler und Lehrer

Keinesfalls sollten Eltern erzählen, dass mit der Schule der „Ernst des Lebens“ beginnt. „Mit diesem Satz vermittelt man, dass Schule unangenehm ist. Das Gegenteil ist der Fall. Hier lerne ich das, was ich im Leben brauche: lesen, rechnen, schreiben.“

Mit einem psychologischen Trick können Eltern ihrem Nachwuchs Lust auf die Schule machen: „Denken Sie über ihre eigene Schulzeit nach: Was war besonders schön? An wen erinnern Sie sich gerne? Was haben Sie dort fürs Leben gelernt? Erzählen Sie darüber.“

In den ersten Schultagen freuen sich die Kleinen, wenn Opa oder Mama Zeit haben, um zuzuhören: „Das Kind erlebt jetzt viel Neues. Darüber will es reden.“ Weil so viele Eindrücke auf es einwirken, braucht es jetzt mehr freie Zeit zum Spielen und Ausruhen. Setzen Sie also in den ersten Wochen nicht gerade einen Zahnarzttermin an.“