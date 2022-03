Achtung, frisch gestrichen: k-digital unterzieht sich Rebranding

k-digital ist jetzt Petrol

Angelehnt an die rasanten Entwicklungen des digitalen Raums passt auch k-digital seinen Markenauftritt der Unternehmensidentität an. Das traditionelle KURIER-Logo wird im Zuge des Rebrandings zu einem dynamischen “k” - eingefärbt in intensives Petrol, das den modernen, zukunftsorientierten und flexiblen Zeitgeist verkörpert. Mit einer eigenen Website, die in Kürze gelauncht wird, rundet k-digital seinen Rebranding-Prozess ab und vereint das umfassende Leistungsangebot auf einen Klick.