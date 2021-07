Thomas Stipsits: Die „Love Machine“ im Krimifieber

Was würdest du dir für deine Kinder Emil (4) und Lieselotte (6 Monate) in der Zukunft wünschen? Auch im Hinblick auf die aktuelle politische Situation

Das ist eine sehr, sehr große Frage. Wünschen würde ich mir, dass sie ähnlich schön aufwachsen, wie mein Bruder und ich aufgewachsen sind. Das heißt, recht frei. Mit der Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen. Meine Eltern haben mir auch die Möglichkeit gegeben, eigene Meinungen über Sachen zu bilden. Dinge zuerst ausprobieren, bevor man sie ablehnt. Man kann ja gegenüber allem ein Vorurteil haben. Nur, wenn ich es noch nie ausprobiert hab oder noch nie in Kontakt damit war, dann ist es schwer, darüber zu schimpfen. Und natürlich wünsche ich mir, dass sie die Kathi und mich irgendwann einmal – so wie es mit meinen Eltern ist – als wirkliche Freunde sehen. Das würde mich schon irrsinnig glücklich machen. Durch den Beruf, den wir haben, erleben wir natürlich auch tolle Dinge, das war in meiner Kindheit in der Dimension nicht. Aber das finde ich toll, dass sie das erleben. Dass wir die Möglichkeit haben, mit ihnen gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Das ist schon ein großer Luxus.

Und was würdest du sagen, wenn sie später auch mal einen künstlerischen Beruf ergreifen?

Wenn sie das wirklich machen wollen, würde ich sagen: Ja, warum nicht. Also, wenn sie wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Vielleicht will das eines unserer Kinder, hat aber kein Talent dazu. Dann muss man als Elternteil auch so fair sein und sagen: Vielleicht ist es doch nicht das Richtige für dich. Aber ausprobieren auf alle Fälle, weil nur so kann man das ja in einer Art und Weise herausfinden. Das war bei unseren Eltern genauso. Wie ich gesagt hab, ich mach jetzt Kabarett, haben die auch gesagt: Wenn du das machen willst, dann mach das mit einer 100prozentigen Leidenschaft und wir werden das auch unterstützen, soweit das geht. Und bei meinem Bruder genauso, wie der gesagt hat, er studiert jetzt Tontechnik. Das ist auch nichts, wo nachher 1000 Leute auf dich warten. Aber wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn der Emil sagt, er möchte Automechaniker werden. Warum auch? Grad in der Pubertät, was da einem durch den Kopf geht und mittlerweile gibt’s ja schon so viel Möglichkeiten, Dinge zu tun in unserer Zeit. Die sollen sich nur ausprobieren. Mit gewissen Regeln natürlich, aber schon eher frei sein.

Apropos ausprobieren. Du machst Kabarett, du bist Schauspieler, du schreibst…Was gibt’s noch, was du gern ausprobieren würdest?

Musical wird keines kommen. (lacht) Und malen eher auch nicht. Wenn ich an meine Zeit im Gymnasium denke, da war ich einer der Untalentiertesten, was Zeichnen und Malen betroffen hat. Ich bin mit den Dingen, die du aufgezählt hast, beruflich schon recht gut eingedeckt. Das wird glaube ich auch eine Zeit lang so bleiben. Was ich mir vorstellen könnte, dass man auch für andere ein bisserl schreibt. An Drehbüchern mitschreibt. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Arbeit. Und Schreiben kann man überall, das finde ich wahnsinnig angenehm.