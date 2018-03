ROMY-Sonderpreise: Schweighöfer, "Babylon", Ninjas & Universum

Die neue Fernsehwelt spiegelt sich auch bei der KURIER ROMY 2018 wieder. Am Donnerstag wurden die ersten Sonderpreise bekanntgegeben. Freuen dürfen sich Streaming-Anbieter Amazon Prime Video, die Pay-TV-Plattform Sky und die öffentlich-rechtliche ARD, dessen österreichisches Pendant, der ORF, sowie die Privatsender Puls4 und RTL.

Der Preis der Jury geht heuer an die erste deutschsprachige Serien-Produktion von Amazon Prime Video, "You are wanted". In deren Mittelpunkt steht Lukas Franke, Hotelmanager und Familienvater. Dessen Daten werden gehackt, seine digitale Identität verändert und sein Leben gerät vollkommen aus dem Ruder. Matthias Schweighöfer spielt die Hauptrolle, führt neben Bernhard Jasper Regie und ist einer von vier Produzenten. Für Mai ist bereits der Start der neuen Staffel angekündigt.

Mit Folgen über Wien und das Burgenland schließt der ORF im Gedenkjahr 2018 ein langjähriges Projekt ab: "Universum history: Bundesländer". Diese Aufarbeitung der österreichischen Geschichte seit 2015 erhält den Preis der Akademie. In den ROMY-Beobachtungszeitraum fallen die Folgen "Steiermark – Verbunden über alle Grenzen / Štajerska – Povezani preko vseh meja“ von Regisseur Gernot Lercher, Sabine Derflingers "Oberösterreich – im Bann von Krieg und Besatzung“ sowie "Vorarlberg – Tor zum Westen“, ein Doku-Drama der Regisseure Reinhold Bilgeri und Markus Barnay.