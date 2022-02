ROMY 2022: Ernst Hausleitner, nominiert in der Kategorie Sport

Beim Herzschlagfinale in Abu Dhabi ├╝berschlug sich die Stimme von Ernst Hausleitner in der letzten Runde h├Ârbar. Es war aber auch einer der dramatischsten Szenen der j├╝ngsten Formel-1-Geschichte, als sich Max Verstappen den Sieg in in der letzten Runde und damit auch seinen ersten WM-Titel holte.

ORF-Kommentator Ernst Hausleitner und Experte Alexander Wurz gingen in der letzten Runde steil. Festgehalten wurde das auch auf Video, das auf Social Media schnell die Runde machte.

In der ├ťbertragung hatte Wurz um seinen Ernstl Angst: ÔÇ×Setz di hin, setz di hin, sonst muss ich den Doktor rufen!ÔÇť Ernst Hausleitner: ÔÇ×I hob so was no ned gseng.ÔÇť Darauf Wurz: ÔÇ×I a ned, Ernstl. Um Gottes willen!ÔÇť. Ein Dialog mit Kult-Status.