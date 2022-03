Lanz über Österreich: "Ihr habt einen komischen Minderwertigkeitskomplex"

Coronakrise "wie eine Netflix-Serie"

Wie war die Erfahrung damit, in der Corona-Krise kein Studio-Publikum zu haben. Sie haben gesagt, Sie wollen auch nach der Pandemie auf Publikum verzichten. Warum?

Das ist ganz interessant, die Sendung hat sich mehr und mehr zu einem Kammerspiel entwickelt. Man kann sich nicht mehr mit einem steilen Spruch den schnellen Applaus abholen. Das ist ganz gut, weil es gibt ja Politiker, die das unheimlich gut beherrschen. Aber die Politiker müssen jetzt stärker um das gute Argument kämpfen. Einen populistischen Spruch raushauen und hoffen, dass wer klatscht und der Rest im Applaus einfach untergeht, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das finden alle gleichermaßen gut. Die Politiker, weil sie auch Spaß am Argumentieren haben, und interessanterweise findet es auch das Fernsehpublikum gut, dass kein Publikum im Studio sitzt. (lacht)

In der Pandemie gab es zwei extreme Pole bei Talksendungen: Einerseits, Runden mit polarisierenden Gästen einzuladen, andererseits, auf hochseriöse Expertenrunden zu setzen. Wo haben Sie sich da positioniert?

Wir haben tatsächlich versucht, nicht wirklich konfrontativ zu besetzen. Das ist auch nicht die Idee unserer Sendung. Sie können ja eine Sendung so besetzen, dass Sie relativ sicher sein können, dass es Krawall gibt. Sie können die Sendung auch so besetzen, dass sie immer mit der allerersten Liga der Politik besetzt ist. Darum geht es bei uns auch nicht. Es geht darum, inhaltlich zu besetzen. Deswegen haben sie häufig bei uns die Situation, dass Sie von vier Gästen drei vielleicht noch nie gesehen haben. Und das tut aber der Sendung überhaupt keinen Abbruch. Die Leute sind sogar dankbar dafür. Vielleicht ist aber auch unsere Sendezeit ein Vorteil, weil die Leute am späteren Abend schon mal das erste Glaserl ausgetrunken haben und entspannter sind, oder schon eingeschlafen sind und sich nicht mehr wehren können. (lacht)

In der Corona-Krise haben Sie das Profil der Sendung noch einmal schärfen können. Haben Sie das selbst auch so gesehen?

Wenn man so mittendrin im Gemetzel ist, dann nimmt man das eigentlich nicht so wahr. Eigentlich war die Idee: Man muss diese Geschichte berichten wie eine Netflix-Serie. Was bedeutet: Es geht immer weiter, die Dinge bauen aufeinander auf, aber es gibt immer wieder neue Aspekte, neue Wendungen, neue Einzelheiten, über die wir dann ganz spezifisch gesprochen haben. Ich habe immer versucht zu vermeiden, immer wieder bei Adam und Eva anzufangen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute da mitgehen, auch wenn da Leute sitzen, die so richtig aus dem akademischen Betrieb kommen. Dirk Brockmann, ein brillanter Mathematiker und Physiker, hat einfach einmal 30 Minuten Grafiken erklärt, wie bei einem Proseminar an der Uni, aber vor zwei Millionen Leuten. Das Interessante war, als wir uns am nächsten Tag die Kurve angesehen haben: Niemand geht dabei weg, alle bleiben total dabei. Man darf sein Publikum wirklich nicht unterschätzen. Das gehörte in der Pandemie zu meinen wichtigsten Erkenntnissen.

Wie viel Spaß macht Ihnen das Podcast-Format mit dem Philosophen Precht?

Für uns war immer klar: Das darf nicht die Fortsetzung von Fernsehen mit anderen Mitteln sein. Und Richard ist jemand, den ich über die Jahre sehr schätzen gelernt habe. Auch seinen Mut, provokant zu argumentieren und auch Positionen zu vertreten, die sich nicht anbiedern bei irgendeinem vermeintlichen Mainstream, sondern einfach das zu sagen, was er wirklich denkt. Und dieser Austausch macht mir großen Spaß. Auf einer anderen Ebene ist es für mich faszinierend, diesen Beruf auszuüben, weil ich drei Mal pro Woche darüber diskutiere, wie Politik funktioniert. Wenn ich dann für eine Reportage rausgehe und zum Beispiel in San Francisco mit einem Obdachlosen spreche, kann ich mir die konkreten Auswirkungen von Politik vor Ort ansehen. Ich kann dann wieder ins Studio zurückgehen und die Politiker damit konfrontieren, was Ihre Art Politik zu machen auslöst. Und dann gibt es jetzt seit kurzer Zeit nochmal die Metaebene oben drüber, in der man sich mit jemandem wie Richard ganz ruhig auf einer anderen Ebene genereller austauscht über Gesellschaft, Politik und die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten.