ORF2 zeigt heute neue Romy-Schneider-Doku

Ihr größtes Unglück ist jedoch der Tod ihres Sohnes, der beim Überklettern eines Zauns abrutscht und von einer Eisenstange aufgespießt wird. Sichtlich gezeichnet sagt Romy in einem ihrer letzten Interviews: „Ich will diesen Beruf, den ich liebe, nicht weitermachen, bis ich 80 bin. Eines Tages will ich als Oma auf dem Land wohnen, mit Pflanzen um mich herum, mit meiner Tochter und ich will leben.“

Dieser Wunsch bleibt Romy verwehrt. Sie stirbt am 29. Mai 1982 in Paris im Alter von 43 Jahren – ihre Strahlkraft reicht jedoch weit über ihren Tod hinaus. „Sie hat teilweise sehr extreme Rollen gespielt, man musste sie beim Drehen auch oft bremsen“, erklärt Bischoff die Faszination Romy. „Aber ich glaube, man kann auch nur so einen so großen Erfolg haben: Man muss dafür brennen.“

Im Gedenken an die legendäre Schauspielerin zeigt ORF2 heute zwei ihrer Filme: um 13.10 Uhr „Mädchenjahre einer Königin“ und um 23.20 Uhr – im Anschluss an die ROMY-Gala – „Der Swimmingpool“ mit Alain Delon.