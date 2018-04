Romy forever! - Der lange Nachruhm der Romy Schneider

„Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort Schauspielerin werden“, vertraut die 13-Jährige ihrem Tagebuch an und träumt von einer Filmkarriere. Hat Magda Schneider sich kaum um ihre Tochter gekümmert, solange sie ins Internat ging, ist sie ganz für sie da, als absehbar wird, dass Ro my Karriere machen könnte. Es zeigt sich nämlich, dass der Aufstieg der Tochter auch für den Berufsweg der Mutter – deren große Zeit jetzt schon vorbei war – förderlich ist. Tatsächlich wird Magda Schneider später oft an Romys Seite „mit engagiert“.

„Es geht los, ich filme!“, no tiert Romy am 6. September 1953, als die Dreharbeiten ihres ersten Films „Wenn der weiße Flieder blüht“ beginnen. Regisseur und Kollegen erkennen so fort, dass das Mädchen außergewöhnlich begabt ist. Der Teenager wird zum Star, ohne die Chance zu bekommen, erwachsen zu werden. Mama tut alles, um Romys Karriere anzukurbeln. Vorsprechen, Illustrierten-Fotos, Termine mit Produzenten. Für den 9. Juni 1954 ist ein Treffen mit Ernst Marischka organisiert, das Romys Leben verändern sollte: Der Regisseur engagiert sie für die Rolle der Queen Victoria in „Mädchenjahre einer Königin“.