Die überdrehte Schachtel und der alte Mann

Eine wichtige Rolle spielt auch in diesem Polt das Weinviertel, das die Kamera Walter Kindlers und Pölslers eingefangen hat. „Das sind Kinobilder“, schwärmt Berben.

Davon heißt es Abschied nehmen. „Alt, aber Polt“ war der letzte Film. Steinhauer: „,Steinalt, aber Polt‘ muss nicht sein.“ Wobei Steinhauer den neuen Film erst mit zeitlichem Abstand und allein sehen wird. „Das mache ich immer so.“ Dann wird er sich aber mit Freuden an diese Zusammenarbeit mit Berben erinnern. „Ein Tag mit ihr ist ein gewonnener Tag.“

2014 hatte Alfred Komarek bei der ROMY-Verleihung alle mit der Idee zu „Alt, aber Polt“ überrascht. Das passiert nun definitiv nicht mehr. „Der Polt will nicht mehr – ich will auch nicht mehr.“ Was sich auch aus der letzten Geschichte ergibt, in der sich aus der Gleichgültigkeit im Dorf der Todesfall ergibt. „Das hat mir schon beim Schreiben so wehgetan, dass ich froh war, wie es vorbei war.“

Ganz abgefunden hat sich ORF-Programm-Direktorin Kathrin Zechner noch nicht damit. „Ich werde alles versuchen, dass es in der Konstellation – Komarek, Steinhauer, Pölsler – noch etwas gibt.“ Zechner will weiter die Lokalität des Polt, die der Internationalität Berbens, die ihre Idee war, gegenübersteht, weiter im Programm haben. Wie, das sollen Gespräche ergeben. Einstweilen werken Pölsler und Komarek am Ausseer Landkrimi. Komarek: „Ideen habe ich viele, schreiben muss es aber der Pölsler.“