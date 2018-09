Wo Indiens letzte Löwen leben

Nach wenigen hundert Meter Fahrt sehen ihn dann alle. Liegend, Kopf an einen Wassertrog gelehnt hechelt die Großkatze heftig und präsentiert gar nicht königlich seine vollgeschlagene Wampe. An den aufgeregt fotografierenden Touristen in den Jeeps zeigt er nicht das geringste Interesse. Verdauen ist angesagt.

Das Überraschende an der Szene: Was bis jetzt nach Afrika klingt, ist nicht Afrika, sondern Indien. Und, Verwechslung ausgeschlossen, der Löwe war ein Löwe und kein Tiger. Ort der Handlung: Der Sasan-Gir-Nationalpark im Westen des indischen Bundesstaats Gujarat – das weltweit letzte Gebiet außerhalb Afrikas, in dem noch Löwen in Freiheit leben. Die asiatische Spezies, versteht sich.

„500 bis 600 Exemplare sind es derzeit“, verrät der Ranger. 1913 waren nur noch 20 Tiere übrig. Ehe man anfing die Großkatzen unter Schutz zu stellen, landeten die meisten als Trophäen in den Palästen schießwütiger Maharadschas und ihrer Gäste.