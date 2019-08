Wie die Schiffe der Zukunft aussehen: Natur unter Glaskuppeln

Reedereien rühmen sich immer öfter mit namhaften Designern, die sie für ihre Kreuzfahrtschiffe gewinnen können. Früher war das kein Thema.

Die Branche boomt, der Wettbewerb wird größer – da will man die besten Köpfe haben, um sich zeitgemäß weiterzuentwickeln. Lange Zeit hat der frische Input in der Branche gefehlt. Deshalb hat man sich auch an uns gewandt. Weil sich in der Innenarchitektur an Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel interessantes Know-how entwickelt hat. Die Branche holt jetzt enorm auf und könnte sogar bald Vorbild für Resorts an Land sein.

Beinahe die Hälfte der Touristenschiffe, die 2019 in See stechen, sind Expeditionsschiffe. Sie selbst haben gerade die neue Celebrity Flora entworfen. Geht der Trend zu Expeditionsreisen?

Es gibt tatsächlich sehr viele interessierte Menschen, die gerne auf die Galapagos Inseln oder in die Antarktis fahren würden, aber bislang nur eine relativ kleine Anzahl an Expeditionsschiffen. Das wird sich auch in Zukunft nicht grundlegend ändern. Daher sind die wenigen Angebote relativ teuer.

Auf den Galapagos Inseln zum Beispiel gibt es zum Schutz der Natur nur für wenige Expeditionsschiffe Lizenzen zum Aufenthalt. Die von uns entworfene „Celebrity Flora“ ist speziell für die Galapagos Inseln konzipiert: Sie soll nicht an Land anlegen und ist auch dementsprechend konstruiert. Man kann nur mit kleinen Schlauchbooten ausgewählte Küstenabschnitte erkunden. Hier gilt es die Balance zu finden, den Gästen die Natur nahe zu bringen, ohne die Natur dabei zu beeinträchtigen.