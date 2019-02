Die neue Mein Schiff 2: Innovativer Luxus für die Meere

Sowohl für Kapitän Holm, als auch General Manager Eder, ist es ein „Genuss“, ein sowohl in Technik als auch Design so edles Schiff auf seine lange Reise vorzubereiten. Dazu haben die beiden erst 2023 wieder die Chance, wenn die Mein Schiff 7 getauft wird. Kapitän Holm will dann schon in Pension sein. Eder bleibt bis dahin auf der Mein Schiff 2. Allerdings: „Nach so einer Indienststellung wird mir auf normalen Fahrten der Kick abgehen.“