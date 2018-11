Westbahn: Ab April kommt eine Direktverbindung nach München

Eine Kooperation zwischen Westbahn und der bayrischen Eisenbahngesellschaft Meridian ermöglicht ab April 2019 täglich drei durchgehende Verbindungen je Richtung zwischen Wien und München. Das umsteigefreie Angebot verlängert die Linie "Westgreen" vom Wiener Westbahnhof über Salzburg Hauptbahnhof weiter bis München. In Bayern wird der Westbahn-Zug wie die bisherigen Meridianzüge in Freilassing, Teisendorf, Traunstein, Bergen, Übersee, Bernau am Chiemsee, Prien am Chiemsee, Bad Endorf, Rosenheim, München Ost und München Hauptbahnhof halten – zu den gleichen Zeiten wie bisher im Meridianfahrplan verzeichnet. Die durchgehenden Züge werden von Westbahn (in Österreich) und Meridian (in Bayern) gemeinsam betrieben.