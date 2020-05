Was Sie noch nicht über Polarlichter wussten

Die Mutter des Polarlichts ist die Sonne. Von ihr geladene Partikel werden durch eine Explosion mit hoher Geschwindigkeit in das Magnetfeld der Erde geschleudert. Wenn diese Partikelwolken mit den Gasen der Erdatmosphäre zusammentreffen, leuchten sie auf und produzieren fantastische Farbschleier, die uns als Polarlichter bekannt sind. Andere Bezeichnungen dafür sind Nordlicht am Nordpol (wissenschaftlich Aurora Borealis) sowie Südlicht am Südpol (Aurora Australis).

Polarlichter können verschiedene Farben haben: Grünes Licht entsteht durch Sauerstoffatome, die in gut 100 Kilometer Höhe angeregt werden, rotes Licht in etwa 200 Kilometer Höhe. Violettes bis blaues Licht entsteht wiederum durch angeregte Stickstoffatome, dafür sind jedoch sehr hohe Energien notwendig. So lassen sich diese Farben nur bei starken Sonnenwinden beobachten.