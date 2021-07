Das faszinierende Nordlicht

Archipels

Im Westen desstößt man auf Fischerdörfer, die vor etlichen Jahren verlassen wurden oder wie das schön restaurierte Nyksund neu aufgeblüht sind. Die Fischer von Nykvåg gelten heute wieder als „reich“, weil ihr Hafen ganz nah am Fanggebiet liegt und die Fischbestände sich erholt haben. Der Kabeljau, der zum Laichen von derin die vomerwärmten Gewässer vor denkommt, taucht jetzt wegen der Klimaerwärmung auch vermehrt vor denauf. Skrei, den Wanderer, nennen ihn die Norweger, Dorsch heißt er als Jungtier.

Von Januar bis März ist Saison. Dann arbeiten in der Fischfabrik Hilfskräfte aus Litauen und sogar Ärzte aus Russland. An Holzgerüsten paarweise aufgehängt, trocknet der Kabeljau bis in den Juni hinein in der arktischen Luft und wird so zum knüppelharten Stockfisch. Der ist seit Jahrhunderten ein Exportschlager der Norweger.

Ein Stück Tradition sind die Schiffe der Hurtigruten, die ursprünglich als Postdampfer die Küste von Bergen bis hoch nach Kirkenes abfuhren und heute mehr Kreuzfahrtcharakter haben. In drei Häfen – Harstad, Sortland und Risøyhamn – legen sie auf den Vesterålen an. Das liegt wohl etwas nostalgisch daran, dass die Schifffahrtslinie hier 1893 von Kapitän Richard With gegründet wurde. Vor dem 1993 zum Hundertjährigen eröffneten Postschiff-Museum in Stokmarknes steht die aufgedockte MS Finnmarken als „größter Museumsgegenstand der Welt“.

Von Stokmarknes nehmen die Hurtigruten-Schiffe Kurs auf die Zackenwand der Lofoten. Die Fahrt geht durch den engen Raftsund. Nur im Sommer ist von dort der Abstecher in den Trollfjord möglich. Er war Schauplatz einer legendären Schlacht, in der 1890 Küstenfischer mit 600 Ruderbooten gegen die neuen Dampfschiffe kämpften, die ihnen den Zugang zum Kabeljau-Fang im Trollfjord versperrten. Ian Robins legt Wert auf die Feststellung, dass der Trollfjord zu den Vesterålen gehört – und keineswegs zu den Lofoten.