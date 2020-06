Mit Kind in Madrid

. Wer am Tag, an dem die spanische Meisterschaft entschieden wird, nach Madrid fährt, erlebt neben Kunstmuseen auch das pure Leben. Valentin waren feiernde Menschen, die in den Parks singen, ohnehin lieber. Er legte sich in die Wiese dazu.

Aber heute reden alle über Madrid . Über Fußball: gestern Abend, Atlético gegen Real, zwei Vereine derselben Stadt im Finale der Champions League, das gab es noch nie. Heute nehmen alle den Namen einer Metropole in den Mund, deren Besonderheit man erst entdecken muss. Das hat Vorteile: Während man in anderen Städten oft nur Bilder aus dem Kopf abschreitet – ah, der Eiffelturm /die englischen Wachen/das Forum Romanum , wirklich so imposant/regungslos/verfallen wie auf den Fotos –, überrascht einen Madrid mit unbekannt Neuem. Alte Fassaden, freundliche Menschen, unfassbares Essen. Der Kurz-Städtetrip wird so zur leichtfüßigen Horizonterweiterung statt zur Bildungs-Checkliste. Und daher bestimmt hier der vierzehnmonatige Valentin das Programm. Nur den Prado muss er ertragen. Dazu später.