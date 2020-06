Urlaubsregionen im Wettstreit

Mehr als 7000 Leser haben bereits für ihren Sommerfrische-Favoriten gestimmt, doch eine Entscheidung ist noch lange nicht gefallen. Bis Ende August sucht der KURIER gemeinsam mit Serienpartner ÖBB den schönsten Sommerfrischeort, in vielen Bundesländern liegen die ersten Favoriten Kopf an Kopf.

In Niederösterreich etwa hat Reichenau an der Rax den Favoriten Baden überholt, auch Groß-Gerungs mischt vorne mit.

In Oberösterreich führt überraschend Bad Schallerbach, dicht gefolgt von St. Wolfgang und Bad Ischl.

Eindeutig ist es (noch) im Burgenland. Hier liegt Podersdorf vorne, doch Rust holt immer mehr auf.

In Salzburg führt St. Gilgen am Wolfgangsee, Saalbach/Hinterglemm und Badgastein matchen sich dahinter um den zweiten Platz.

In der Steiermark liegen Bad Aussee und Ramsau am Dachstein Kopf an Kopf in Führung, Bad Mitterndorf liegt noch in Lauerstellung.

In Kärnten ist eine Seen-Schlacht entbrannt. Klopeiner See gegen Wörthersee und Weißensee. Ende offen.

In Tirol ist Kitzbühel knapp vorne, in Vorarlberg führt dagegen Außenseiter Brand – bis jetzt die größte Überraschung.