Tripadvisor löschte 2018 rund 1,4 Millionen falsche Bewertungen

Gefälschte Bewertungen werden in allen Ländern weltweit verfasst, heißt es im Bericht. Betrachtet man jedoch die Fälle mit bezahlten Bewertungen, kommen die betrügerischen Aktivitäten in bestimmten Märkten häufiger vor als in anderen. So fiel verglichen mit anderen Ländern insbesondere im Jahr 2018 der Prozentsatz gefälschter Bewertungen aus Russland höher aus, Tripadvisor führt das auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 zurück.