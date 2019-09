Verreisen wie der Kaiser anno dazumal: Mit dem Zug ins Seebad

Der nach Originalplänen des historischen Kaiserzugs aus dem Jahre 1891 rekonstruierte „Majestic Imperator Train de Luxe“ ist wieder auf Schiene. Von 10. bis 14. November 2019 rollt der Nostalgiezug von Wien über den Semmering ins k.u.k. Seebad Opatija – das legendäre Seebad der österreichisch-ungarischen Monarchie – in Kroatien und retour. Die Salonwagen, im Stil der luxuriösen Romantik eingerichtet, sind ein besonderes Schmankerl für Liebhaber historischer Eisenbahnen.

Die Passagiere übernachten bei den „Kaiserlich-königlichen Genusstagen an der Adria“ im 4*-Resort Miramar, das direkt am Lungomare liegt. Die zwölf Kilometer langen Uferpromenade ist auch als Kaiser Franz-Josef-Weg bekannt und wurde 1889 erbaut. Die Riviera in der Kvarner-Region erinnert mit ihren mediterranen Parks, alten Villen und Belle Epoque-Grandhotels noch immer an vergangene Zeiten.