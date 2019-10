Touristen verirrt: Italienisches Bergdorf beschuldigt Google Maps

Salvatore Corrias, der Bürgermeister der Bergdorfs Baunei auf Sardinien zieht die Notbremse: Er bittet Besucher, bei der Navigation in der Provinz Ogliastra auf Google Maps zu verzichten. Zu oft sei es in jüngster Zeit vorgekommen, dass Motorisierte auf der Suche nach beliebten weißen Sandstränden an der Ostküste auf wilde Nebenstraßen und Routen geführt wurden, die maximal mit Jeeps oder zu Fuß zugänglich sind.