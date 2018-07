Touristen lieben die Inkastadt Cusco

Auch heuer wurde das peruanische Cusco als die Lieblingsstadt der Reisenden in der Region Mittel- und Südamerika ausgezeichnet. Dies meldet das renommierte amerikanische Reisemagazin „Travel and Leisure“. In der Liste der "World's Best Awards 2018" des Magazins ist die sogenannte "Imperial City (imperiale Stadt)“ eine der herausragendsten Destinationen der Welt.

Nach Aussagen der Befragten besticht die "majestätische Inka-Stadt" durch seine unschätzbare Geschichte, die Nähe zu den Anden, die koloniale Architektur und die Vielfalt der Erlebnisse und Angebote innerhalb und außerhalb der Stadt. Darüber hinaus wird auch die Gastronomie lobend hervorgehoben.