Hochzillertal: Kostproben an den Liftstationen

Zwar beginnt gerade erst der Herbst, aber das ist genau die Zeit, in der sich die Wintersportorte schon auf die Skisaison vorbereiten. Schnee und präparierte Pisten sind dem Wintertouristen schon lange nicht genug. Die Skiorte verwöhnen ihre Gäste mit Wellness, Après-Ski-Spektakel und kulinarischen Events. So auch die zwei Skigebiete Hochzillertal Kaltenbach und Spieljoch Fügen. In der Region wird am 14. und 15. Dezember 2019 zum dritten Mal das Ski Food Festival stattfinden. Die Zeiten, in denen sich durchfrorene Skifahrer in den Hütten mit Erbsensuppe oder Germknödel aufwärmten, sind längst vorbei.

Kulinarik auf der Piste

Heute sorgen beheizte Komfort-Lifte für warme Hinterteile und Gourmetköche auf den Bergen für kulinarische Freuden. Ski Food statt Street Food ist das Motto. Spezialitäten aus über 14 verschiedenen Ländern (u. a. Israel, Norwegen, USA, Italien, Frankreich ...) werden den Gästen im Zillertal in den Orten und auf den Bergen serviert. Alle Gerichte sind inspiriert von der Kochkunst internationaler Starköche, die den Hüttenwirten und ihren Köchen bei der Vorbereitung beratend zur Seite standen.