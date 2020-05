Tipps: Wenn Schnee die Abreise verhindert

Wenn die Abreise aus dem Urlaubsort witterungsbedingt nicht möglich ist und der Feriengast länger in seinem Hotel bleiben muss, so wird der Beherbergungsvertrag automatisch verlängert. Es gelten weiterhin die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unterkunft. Das heißt der Hotelier hat Anspruch auf ein Salär, er kann also rechtlich einen Preis geltend machen, so Jutta Repl, Expertin für Konsumentenschutz der Arbeiterkammer.

Kann das Hotel nicht verlassen und das Angebot nicht zur Gänze genutzt werden, was in einem abgeschnittenen Tal die Nutzung einer Skipiste mit einschließt, ist es möglich, mit dem Beherbergungsunternehmer eine Reduktion auszuhandeln. Denn unter diesen Umständen wäre der normale Preis aus der Wintersaison nicht angemessen. Rechtlich ist in dieser Hinsicht nichts geklärt, denn es gibt keine Rechtsprechung. Klar ist nur, dass der Hotelier nicht leer ausgehen soll und dass es ihm frei steht, zu welchem Preis er dem Urlauber unter diesen Umständen ein Zimmer zur Verfügung stellt.

Wenn im umgekehrten Fall der Urlaubsreisende aufgrund des Schneefalls die gebuchte Leistung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt antreten und auch nicht über einen anderen zumutbaren Weg anreisen kann, so kann die Reise vollständig kostenfrei storniert werden, erklärt die Konsumentenschutzexpertin.