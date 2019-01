Thomas Cook setzt im kommenden Sommer auf Individualisierung

Ein harter Preiskampf unter den Veranstaltern, ein Wettrennen um Flugsessel aufgrund der Airlinepleiten und ein schwaches Fernreisegeschäft wegen eines heißen Sommers in Europa haben den Touristikkonzern Thomas Cook im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September in die roten Zahlen gebracht. Mit Neuigkeiten im Gepäck blickt Österreich-Chef Ioannis Afukatudis aber positiv in die Zukunft und gibt einen Ausblick auf den Sommer 2019. So erwartet er Spanien mit mehr Flugkapazitäten auf Platz eins, gefolgt von Griechenland und – sofern keine Krise passiert – Türkei auf Platz drei. Das Angebot ab den Bundesländern wurde stark erweitert – vor allem ab Linz und Graz.