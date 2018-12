Neue Hotels für Millennials auf dem Vormarsch

Der erste Cook's Club eröffnete im Juni 2018 in Chersonissos an der Nordküste Kretas und entwickelte sich für Thomas Cook zu einer Erfolgsstory. Denn für die neue Marke konnte das Unternehmen Kunden gewinnen, die zuvor nicht über einen Veranstalter gebucht haben. Acht Neueröffnungen sind für 2019 geplant – in Spanien, Griechenland, der Türkei, Italien, Ägypten, Gambia und Bulgarien. Die Häuser mit einfachem, aber schönem Design und ungezwungener aber hochwertiger Gastronomie richten sich an preisbewusste junge Reisende, die individuell wählen möchten, welchen Service sie nützen und zahlen.