Im Edelzug durchs Land der Maharadschas

Nach einem langen Flug und einer kurzen Nacht in Indiens wohl berühmtestem Hotel, dem Taj Mahal Palace, beginnt die Reise in der pulsierende Metropole Mumbai, wo der erste private Wohn-Wolkenkratzer der Welt steht und nur wenige Kilometer entfernt die Wäsche der Stadt in großen Becken aus Beton gewaschen wird – von Hand und unter freiem Himmel.

Von Mumbai aus geht es nordwärts – bis zur Endstation in Indiens Hauptstadt Delhi steht eine geballte Ladung an Weltkulturerbe-Stätten auf dem Programm. Die fast 2000 Jahre alten buddhistischen Meditationshöhlen von Ajanta werden ebenso besichtigt wie der aus einem einzigen Felsen geschlagene Tempel von Ellora und die romantische Stadt Udaipur mit ihrem über Jahrhunderte gewachsenen Maharadscha-Palast am Ufer des Pichola-Sees.

Zu den Highlights im archaischen Rajasthan zählen das Ranthambore-Tigerreservat und die Hauptstadt Jaipur mit dem berühmten Palast der Winde und der „ Pink City“ – die Häuser der Altstadt sind seit einem Besuch des britischen Kronprinzen Albert im 19. Jahrhundert rosa gestrichen.