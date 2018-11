Sommerurlaub 2019: Preise wie damals und eine neue Destination

Geht es um das beliebteste Ziel des Sommers, sind sich Tui und Rewe Austria Touristik einig: Griechenland war 2018 am besten gebucht und soll auch im kommenden Sommer Nummer eins werden. Passend, denn mit Flügen nach Kreta stieg die Rewe-Tochter Billareisen 1999 in den Markt ein. Für Urlauber erfreulich: Zum Geburtstag kündigt Martin Fast, Geschäftsführer der Rewe Austria Touristik, Angebote mit „Preisen wie vor 20 Jahren“ an.

2019 reisen Kunden von Tui und Rewe Touristik erstmals nach Albanien. Das Ziel, derzeit noch als „unentdecktes Juwel“ gehandelt, lockt mit hohem Hotelstandard, schönen Stränden und geringen Kosten. Die Anreise erfolgt entweder per Austrian-Flug nach Tirana, wenn man in der Region Durrës baden möchte, oder über die griechische Insel Korfu – von dort geht es mit der Fähre in kurzer Zeit nach Saranda. Günstige Mietautos stehen für Touren ins Hinterland bereit, geführte Ausflüge werden vor Ort angeboten.