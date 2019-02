Sehnsucht nach Frühling - wo es bald wieder blüht und duftet

Kamelienblüte im Tessin/ Schweiz: Botschafterin des Frühlings

Sie steht in Asien als Symbol für Langlebigkeit und Zufriedenheit – im Schweizer Kanton Tessin verkündet die Kamelie offiziell den Frühling. Ab März blüht die exotische Schönheit rund um den Lago Maggiore. Beim Spaziergang entlang des Ufers am Panoramaweg von Tenero nach Locarno bewundern Besucher die Frühjahrsbotin neben zahlreichen weiteren tropischen Pflanzen und kunstvoll angelegten Gärten. Nahezu 1.000 verschiedene Sorten der zarten Blüten finden sich auch im Kamelienpark von Locarno auf 10.000 Quadratmetern. Die Stadt widmet der Pflanze von 27. bis 31. März 2019 ein eigenes Fest, bei dem rund 200 verschiedene Kamelienarten in Szene gesetzt werden. Die Veranstaltung „Camelie Locarno“ lockt jährlich mehr als 6.000 Besucher an den Lago Maggiore. www.ticino.ch/events