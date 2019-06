Segeln auf dem Nil: Reisen wie die Pharaonen

Wie alles begann

Lange war die Dahabiya die einzige Möglichkeit, Ägypten zu bereisen. Bilder an den Wänden der Pharaonen-Gräber belegen, dass es die Boote seit Jahrtausenden in der einen oder anderen Form gegeben hat. Ähnliche, vergoldete Staatsschiffe wurden von den muslimischen Herrschern Ägyptens im Mittelalter verwendet. Daher kommt auch der Name Dahabiya – „die Goldene“.

1847 notierte Sir John Gardner Wilkinson in seinem Handbuch für Reisende in Ägypten: „Zwanzig Tage sind ein guter Durchschnitt für die Reise von Kairo nach Theben; bei guten Winden ist es möglich, von Theben zum zweiten Katarakt und wieder zurück in zwei Wochen zu fahren, obwohl dies selten geschieht; und die geringste Zeit, Ägypten bequem zu sehen, sind drei Monate.“ Wilkinson berichtet auch, dass der Dahabiya-Mieter am Ende der Reise dafür sorgen musste, dass das Boot entladen und neu lackiert wurde, zudem mussten sie den Bootsführer beaufsichtigen. Heute ist der Reisende ausschließlich für sein Vergnügen zuständig.