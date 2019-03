Abenteuerreise ins Land der Pharaonen

Viele andere Objekte aus dem Grab des Tutanchamun müssen aber restauriert werden ...

... ja, da an die 3.600 Artefakte nie ausgestellt waren, brauchen sie ziemlich viel Konservierungsarbeit. Das passiert gerade in 17 Restaurierungslabors gleich neben dem neuen Museum. Jedes ist auf ein Material spezialisiert – auf Leinen, Leder, Papyrus, Holz, Keramik, Glas, Metall oder Stein. Es ist überraschend, dass die Stücke aus dem Grab Tutanchamuns relativ wenig untersucht wurden. Da ist noch viel zu machen. Denken Sie nur an den Nahrungsvorrat des Pharaos: Man nahm Früchte, Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen mit. Es ist sehr interessant, die Überreste dieser verschiedenen Lebensmittel zu erforschen. Man könnte versuchen, die gersteähnlichen Getreide nachzupflanzen.