Schladming-Dachstein testet ersten Helm mit Augmented Reality

Die Digitalisierung macht auch auf den Pisten keinen Halt. Was für die einen wie Zukunftsmusik klingen mag, wird derzeit in der Region Schladming-Dachstein bereits getestet: Der "smarte" Helm. Weltweit einzigartig können Gäste in der Steiermark den neu entwickelten Ski- und Snowboardhelm “Mohawk” testen, der mit Augmented-Reality-Technologie (AR) ausgestattet ist. (Anmerkung: Das ist die Technologie, die auch beim Spiel Pokémon Go eingesetzt wurde.) Über eine eingebaute Minikamera wird die Umgebung auf der Piste erfasst, am Visier kann der Nutzer visuelle Daten wie Geschwindigkeit, Höhenmeter und ein Navigationssystem abrufen. Eingebaute Kopfhörer und ein Mikrofon ermöglichen die Live-Kommunikation mit Freunden per Text Messaging, Audio oder Video. Besonders nützlich: Ein SOS-Knopf, der in Notsituationen lebensrettend sein kann.