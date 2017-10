Wellness-Urlaube stehen bei Erholungssuchenden seit Jahren hoch im Kurs – und das Angebot wird ständig um neue Hotels erweitert. "Für den Gast ist es schön, wenn sich etwas tut", findet Christian Werner. Erfreulich für den Herausgeber des unabhängigen Relax Guide, der heute zum 19. Mal erscheint: Nicht nur die Anzahl der Betriebe hat zugenommen. Auch die Qualität stieg. Insgesamt wurden heuer 40 der 1096 getesteten Häuser besser bewertet als im Vorjahr. "Gute Häuser sind noch besser geworden."

Zuwächse

Der Zuwachs an Top-Betrieben, die mit vier Lilien bewertet wurden, war heuer die Überraschung des Tests. Ihre Zahl stieg nahezu um die Hälfte auf insgesamt zehn Häuser. "Das ist mit Abstand der höchste Wert seit zwölf Jahren", betont Werner. Zu den Aufsteigern zählen etwa die "Post" in Lermoos, das "Gmachl Genusdorf" bei Salzburg oder der "Hochschober" auf der Turracher Höhe. In vielen Top-Betrieben sei "kräftig investiert" worden – unter anderem eine Folge der immer härter werdenden Konkurrenz. "Da muss man sich als Hotelier anstrengen, um mithalten zu können." Werner erinnert sich an die Anfänge des Relax Guides vor 20 Jahren. "Damals waren die Pools noch klein, heute verfügen viele Hotels über sehr große oder mehrere." Insgesamt bleibt die Luft an der Spitze aber weiterhin dünn: Wieder erhielt nur ein Fünftel der getesteten Häuser mindestens eine Lilie, 68 schnitten schlechter ab als im Vorjahr.

Lesen Sie bitte unter der Grafik weiter

Foto: /Grafik

Qualität hat ihren Preis

Hohe Qualität hat ihren Preis. In allen Hotels mit Wellness-Angebot stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent. Im Schnitt kostet eine Nacht nun 101,86 Euro (HPpro P. im DZ, günstigste Kategorie und Saison). Für ein mit Lilien bewertetes Hotel muss man im Schnitt mit 129,80 Euro pro Nacht rechnen (Preisanstieg 4 Prozent).

Mogelpackungen

Teuer kann es auch für den Hotelier selbst werden. Wenn er etwa mit Mogelpackungen wirbt. Christian Werner kritisiert den aktuellen Negativtrend, Pools größer zu beschreiben, als sie tatsächlich sind. Oder wenn eine "Poollandschaft" beworben wird, die sich dann nur als Einzelpool herausstellt. "Wer seinen Gästen ein 8000 m² großes Spa verspricht, muss dieses auch bieten können. Als Gast erwartet man sich davon naturgemäß Saunen, Pools und Ruhezonen. Und nicht etwa Technikräume, Stiegenhäuser oder Therapiezonen, deren Zugang aufpreispflichtig ist."

Reisemängel juristisch belangen

Was viele nicht wissen: Derartigen Falschangaben ist man nicht hilflos ausgeliefert. Eindeutige Reisemängel, z. B. falsche Angaben oder Baulärm am Nachbargrundstück, können rechtliche Konsequenzen für den Anbieter haben. Laut dem Wiener Rechtsanwalt Eike Lindinger, Spezialist für Reiserecht, könnte in klaren Fällen der Gast vor Gericht sogar eine Preisminderung durchsetzen.

Wichtig sei eine sofortige schriftliche Beschwerde und Dokumentation der Mängel. Trotz eindeutiger Rechtslage gibt es in Österreich bislang keine entsprechenden Urteile, sagt Werner. "Schlichtweg, weil noch kein Gast geklagt hat."