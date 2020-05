Reifensymposium: Da bleibt die Luft weg

Das sperrige Wort, dessen englische Übersetzung mit "TPMS" abgekürzt wird, wird bald in aller Munde sein. Ab 2012 muss jeder in der EU neu typisierte Pkw so ein System haben, ab 2014 jeder Neuwagen. Bis dato ist jedoch ungeklärt, ob ein indirektes System (der Druck wird nicht gemessen, sondern aus dem Radumfang berechnet) hinreichend genau sein kann, um die (noch fehlenden) EU-Vorgaben zu schaffen. Also machen sich Reifenhersteller inzwischen für das direkt messende und viel genauere, aber auch teurere Sensorsystem stark.



Ein batteriebetriebener Sensor, der wahlweise am Ventil sitzen kann oder innen in die Mitte der Lauffläche geklebt wird, sendet Daten alle vier Sekunden an eine Zentraleinheit im Fahrzeug. Bridgestone bietet das seit heuer zunächst für Busse und Lkw an, Continental ebenfalls (ab 2012). Bei Continental soll der Sensor nur 11 Gramm wiegen und die Batterie sechs Jahre durchhalten.