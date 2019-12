Radeln mit Goldi: 333 Kilometer in drei Tagen

Weiter geht es in drei Tagen zum Club Hochkönig und nach Ampflwang, bevor man wieder im Salzkammergut eincheckt. Gefahren wird Hauptsächlich auf Asphalt- und Forstwegen – die Gegend sei Goldberger gut bekannt, er kenne ein paar Geheimstrecken. Die Teilnehmer werden an Verpflegungsstationen versorgt und nach jeder Etappe gebührend im Club empfangen. Zum krönenden Abschluss wird die Bezwingung der Tour d’ Aldiana mit einer Siegerehrung gefeiert. 4 Übernachtungen in der gebuchten Kategorie, HP Plus, Radpaket, Tourenverpflegung und Gepäcktransfer gibt es ab 599 Euro pro Person im DZ und ab 649 Euro pro Person im Einzelzimmer. Details: 0800 / 400 700. aldiana.com