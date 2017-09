Portugals raues unbekanntes Hinterland

Das Leben ist zurück. Es kam mit den Intellektuellen und Aussteigern. Mit deren Ideen und natürlich ihrem Geld. Nordportugal ist der Rückzugsort für Leute aus Lissabon, die der Stadt überdrüssig geworden sind. Hier renovieren sie Fabriken, revitalisieren Hotels und retten ganze Dörfer. Dörfer wie Marialva (unten) mitten im Nirgendwo.

Foto: KURIER/Susanne Mauthner-Weber Der Ort gehört zu den Historischen Dörfern (siehe Geschichte unten), hat viel Geschichte und keine Zukunft. Zumindest war das bis vor kurzem so.

Einige alte Leute winken freundlich, als das Auto mit den Besuchern in den engen Gassen fast stecken bleibt. Früher waren sie die einzigen Bewohner. Doch seit das Casas do Côro aufgemacht hat, übrigens das beste Landhotel in ganz Portugal, kommen wieder mehr Leute – auf Urlaub oder für immer.

Das ist Paulo Romão zu danken, dem Eigentümer des Hotels aus vielen kleinen Häusern aus dem 16. Jahrhundert, die liebevoll renoviert wurden. Romão hat es höchstpersönlich mit Antiquitäten aus Portugal und Belgien ausgestattet (unten: das Restaurant).

Foto: /Casas do Coro Alle seine fünf Kinder arbeiten mit, die jüngste ist zwölf und kocht, erzählt der stolze Vater. Er selbst macht zwar eigentlich in Stoff, versammelt hier im Nirgendwo aber Gäste aus 85 Ländern: "Manche kommen fünfmal im Jahr."

Gut, das mit dem Nirgendwo war jetzt leicht übertrieben. Die Region war in grauer Vorzeit ein Brennpunkt, und die Spuren sind noch überall zu sehen: Um die Felsbilder von Foz Coa, übrigens UNESCO Weltkulturerbe, zu besichtigen, startet man am besten in Castel Rodrigo, einem uralten Dorf, in dem engagierte Rückkehrer die Steinhäuschen renoviert haben. Darunter Ana Berliner, die mit ihrem Mann ein kleines Hotel mit sensationellem Ausblick betreibt. Wenn die studierte Biologin mit Kochen und Servieren fertig ist, packt sie ihre Gäste in einen kleinen Bus und führt sie nachts ins Tal der Felsenkünstler.

Schauen in der Dunkelheit

Nicht nur wir hatten diese Idee; gleich drei voll besetzte Autos kommen uns auf dem holprigen, stockdunklen Feldweg entgegen. Denn: Bei Nacht sieht man die in den Stein geritzten Tiere besser.

Foto: KURIER/Susanne Mauthner-Weber Foto: KURIER/Susanne Mauthner-Weber Ana Berliner beleuchtet die Felsen von unten (oben) und wie von Zauberhand beginnen Auerochs, Steinbock, Fisch und Pferd zu leben. Wer wissen möchte, wie und warum die Steinzeitkünstler eine Galerie unter freiem Himmel angelegt haben, besucht am nächsten Vormittag am besten Antonio Batarda im nahe gelegenen Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Foto: /Casa do coro Der Archäologe sagt von sich selbst, dass er mit dem Côa-Museums (oben) verheiratet sei und erzählt bei der Führung, wie seine Vorfahren mit Quarzwerkzeugen Linien und Punkte in den weichen Fels bohrten und ritzten. "Das echte Museum aber ist das Tal mit 17 Kilometern Vorzeitkunst", sagt er.

Land im Land

Nordportugal ist eine Land im Land – rau und einsam, wilder Rosmarin, Lavendel, Ginster prägen es.

Foto: /Emanuele Siracusa Jetzt blüht lila der Spanische Herbst-Krokus. Faia Brava und Serra da Estrela, beide Naturschutzgebiete, laden zum Wandern ein (unten).

Foto: /Casas dos Coros Die Berge sind dünn besiedelt. Die Leute produzieren Wein, Olivenöl, Käse und ernten Mandeln.

In der Serra da Estrela, dem Sternengebirge, ist Portugal am höchsten. Hier dauert es ein bisschen länger, bis morgens der Raureif verschwunden ist. Erst dann bekommen Kräuter und Gräser auf den Plateaus ihr Grün zurück. Und weil ein Großteil des Sternengebirges unter Naturschutz steht, dürfen die Weiden nicht mit Kunstdünger behandelt werden. Deshalb bleibt die Wolle der Schafe genauso rückstandsfrei wie ihre Milch und der von Feinschmeckern hoch geschätzte Rohmilchkäse Queijo da Serra.

Schmuckes Hideaway

Es war dieser Käse, der João Tomás vor 15 Jahren in die Region zog. Ursprünglich kam er aus Lissabon zum Wandern. Dann hat er seinen Juristenjob gekündigt, ein über 100 Jahre altes ausgebranntes Haus renoviert und ein Hotel daraus gemacht, "Casa das Penhas Douradas" – ein schmuckes Hideaway.

Überall liegen Wolldecken herum, die Sessel sind mit Filz gepolstert. Dafür ist Joãos Frau, Isabel Costa, verantwortlich. Die ehemalige Biotech-Ingenieurin suchte nach einer Fabrik, die den filzähnlichen Burel, der seit 1100 v. Chr. hier nachgewiesen ist, herstellt. Fündig wurden sie in Manteigas am Fuß des Bergmassivs. Das Dorf soll nicht aussterben wie so viele andere im Hinterland, fand das karrieremüde Paar aus der Stadt und kaufte die bankrotte Firma.

Foto: KURIER/Susanne Mauthner-Weber Foto: KURIER/Susanne Mauthner-Weber "Heute arbeiten mehrere Generationen hier, denn wir haben alle wieder angestellt", erzählt Tomás. Früher wurde Burel für praktisch-wasserabweisende, aber unansehnliche Schäfer-Umhänge in Tarnfarben verwendet. Heute werden daraus leuchtend orange, lila, gelbe, grüne Taschen, Decken, Teppiche, Kappen, Schlüsselanhänger, Schals, Zeitschriftenhalter und Hocker hergestellt. Tomás: "Wir wollen es modern machen". Das gefällt – Japanern, Amerikanern, Europäern, Australiern. Die von Designern entworfenen Stücken gehen in alle Welt. Und die Fabrik kann man natürlich besichtigen (unten).

