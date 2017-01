"Schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi", denke ich. Sofronis Potamitis steht mitten im Artischockenfeld und schneidet das Herz des Gemüses heraus, das roh noch viel gesünder ist als gekocht, wie uns der zypriotische Agrotourismus-Pionier erklärt. Er zeigt uns seine Gemüseplantage und wir tun so, als ob wir ihm bei der Ernte helfen würden. In Wahrheit können wir mit dem Tempo und der Energie des Unternehmers nicht mithalten und kosten uns nur durch herrlich schmeckende Tomaten, Gurken und Paprika. Heute bringt er uns das urige Zypern näher und am Ende des Tages tischt er ein typisch zypriotisches Mahl auf. Fein! Sofronis Potamitis ist der Gründer der Cyprus Villages, der traditionellen Ferienhäuser mit Küche auf hohem Niveau und doch ohne Schnickschnack. Damit belebte er ländliche Gemeinden, renovierte alte Häuser für den Agrotourismus. Nächster Stopp: der Hafen von Zygi. Wir treffen zwei Fischer auf ihrem kleinen Boot. Sie waren die Nacht über am Meer und sind gerade zurückgekommen. Sofronis erkundigt sich nach der Ausbeute, die älteren Männer zeigen uns stolz ihren wertvollsten Fang: Rotbarsch. Aber auch Doraden und Makrelen sind im Netz. Wir kaufen fangfrischen Fisch und Kalamari. Evlambia lernen wir auf einer Orangenplantage in Tochni kennen – wir sollen einfach Yaya sagen, das griechische Wort für Oma. Dass wir kein Wort Griechisch sprechen, stört die betagte Bäuerin mit Kopftuch nicht, sie plaudert munter darauf los und zieht von Orangen- zu Pomelobaum, holt ihr Messer heraus und hält uns verschiedene Zitrusfrüchte schon mundgerecht zum Kosten hin. Darunter sind die süßesten Orangen meines Lebens. Und zum ersten Mal nehmen wir hier auch diesen unsagbar guten Duft der gerade blühenden Orangenblüten wahr, den wir am liebsten in Flaschen packen und mit nach Hause nehmen würden. Ein weniger wohlriechendes, säuerliches Aroma lernen wir bei der aufwendigen Herstellung von Halloumi kennen. Das bekannte Exportprodukt ist trotz allem köstlich. "Am besten schmeckt er mit viel Oregano und Zitrone, wie alle zypriotischen Gerichte", erklärt Guide Dena. Trotzdem, ob des Geruchs müssen wir nicht länger bleiben als nötig, packen einige Stücke vom Käse ein und fahren weiter zu den Cyprus Villages. Sofronis zeigt uns eine seiner Anlagen in Tochni. Mehrere Apartments inmitten wunderschöner Pflanzenpracht reihen sich um einen Pool, auch hier kommt uns dieser herrliche Orangenduft entgegen. Insgesamt umfasst Cyprus Villages 65 Apartments in Tochni, Kalavasos und Psematismenos. Die Anlagen aus Stein sind einfach, bieten aber alles, was man braucht, vor allem kühle Temperaturen an heißen Tagen. Wenige Meter entfernt liegt das Haupthaus, die Tochni Taverne mit Rezeption und einer herrlichen Sonnenterrasse. Hier werden die Gäste verköstigt und hier bereitet Sofronis auch für uns ein Festmahl zu. Es gibt Meze, viele verschiedene Vorspeisen, die in die Mitte des Tisches gestellt und in der Runde verteilt werden. Nach und nach werden Salate, Dips, gebratenes und gebackenes Gemüse, Würste, Käse und kleine Fischgerichte eingestellt. Dazu herrliches Fladenbrot. Die Speisen ähneln der griechischen Küche, sind jedoch weniger fett. Als wir schon längst pappsatt sind und glauben, alles gegessen zu haben, kommt überraschend der Hauptgang, eine Fischplatte. Danach gibt es noch Erdbeeren, Orangen, Teigtaschen und viel zu süßen Kaffee. Ein Zypriote würde nie in die Verlegenheit kommen, seinen Gästen zu wenig Essen zu bieten. Anreise: Niki fliegt montags, mittwochs und freitags von Wien nach Larnaka und retour. Aktuelle Preise auf flyniki.com Ausflüge: In Lefkara scheint die Zeit still zu stehen. Spitzenklöpplerinnen sitzen im urigen Dorf vor Geschäften und arbeiten an ihrem Handwerk. Für einen Badetag bietet sich Limassol mit seiner schönen Strandpromenade an. Das Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Akamas eignet sich für Wanderungen Zyperns wichtigste Ausgrabungen mit gut erhaltenen Bodenmosaiken befinden sich in der Hafenstadt Pafos. Malerische Bergdörfer und versteckte Klöster mit Kirchenschätzen findet man in im Troodosgebirge. Larnaka bietet neben römischem Aquädukt und osmanischem Fort auch eine schöne Strandpromenade. Pauschal: Jahn Reisen hat die traditionellen 3*-Ferienhäuser in Tochni (Cyprus Villages) im Angebot. Details: ☎ 01/ 589 55, www.jahn-reisen.at . Verpflegung, Bike- und Wandertouren sowie Agrotourismus-Ausflüge können vor Ort dazugebucht werden. Der ursprünglichen zyrpiotischen Küche hat sich Marilena Ioannidou verschrieben. Ihr Kochbuch mit traditionellen Rezepten Zyperns wird im September auf Deutsch erscheinen. Wir haben ein Rezept schon vorab erhalten. Hier zum Download. Auskünfte FVZ Zypern in Frankfurt, ☎ +49/69/25 1919 www.visitcyprus.com