ÖAMTC warnt Kroatien-Urlauber vor drastisch höheren Verkehrsstrafen

Österreicher, die im Spätsommer einige Tage in Kroatien verbringen möchten, seien gewarnt: Mit 1. August 2019 hat das beliebte Urlauberland die Strafen für viele Delikte im Straßenverkehr teils drastisch erhöht. "Österreichische Reisende sollten sich aus Gründen der Verkehrssicherheit unbedingt an die örtlichen Regeln halten. Es drohen jedoch auch empfindliche Strafen von bis zu 20.000 Kuna, umgerechnet also rund 2.700 Euro oder sogar eine Freiheitsstrafe", warnt Verena Pronebner, Juristin des Mobilitätsclubs. Im Wiederholungsfall könne das Fahrzeug beschlagnahmt und ein vorläufiges Fahrverbot vor Ort verhängt werden.