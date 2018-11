Nutten, Koks und frische Erdbeeren an Bord der Mein Schiff Herz

Die Mein Schiff Herz (derzeit noch Mein Schiff 2 in der Flotte von Tui Cruises, wird im Februar von der neuen Mein Schiff 2 abgelöst) bekommt jetzt eine musikalische Botschafterin, wie Tui Curises in einer Pressemittelung bekannt gab. Dies Aufgabe übernimmt der Schlagerstar Mary Roos, die seit 2015 mit Wolfgang Trepper mit ihrem gemeinsamen Programm Nutten, Koks und frische Erdbeeren auf Tour ist. In dieser Show zerlegen sie die Produkte des Genres.

An Bord der Mein Schiff Flotte ist die zweifache Teilnehmerin des Grand Prix Eurovision ein gern gesehener Gast. Als musikalische Botschafterin der Mein Schiff Herz wird sie 2019 und 2020 bei insgesamt vier Kreuzfahrten als Künstlerin unter dem Motto „ Mary Roos & Friends“ jeweils an zwei Abenden im Theater des Schiffes auftreten. Dabei wird sie auch Auszügen aus ihrem vielfach prämierten aktuellen Programm präsentieren. „Gastspiele auf der Mein Schiff Flotte sind immer etwas ganz Besonderes für mich. Die Aufgabe als musikalische Botschafterin die Gäste der Mein Schiff Herz zu unterhalten, empfinde ich als große Ehre. Ich freue mich schon sehr, die Gäste an Bord begrüßen zu dürfen“, sagt Mary Roos.

Auf den folgenden Reisen wird sie an Bord der Mein Schiff Herz auftreten: