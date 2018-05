New Orleans: Alligatoren, Blues und Hexerei

Hier kann man durch die Geschichte von Generationen an Siedlern, die hierher aus allen Ländern Europas kamen, spazieren. Oder aber man macht sich – am besten mit einer der einschlägigen Touren – auf die Suche nach den Gräbern berühmter Woodoo-Hexerinnen und Zauberer. Die kommen bis heute nicht zur Ruhe, werden von Anhängern besucht, die sich von ein paar magischen Mitbringseln ein bisschen Zauber in eigener Sache erhoffen.

Wer sich mit diesem Hokuspokus ernsthaft befassen will, findet in den abgelegenen Gassen des French Quarter reichlich Türschilder, wo übersinnliche Dienste aller Art angeboten werden. Übrigens sind auch die lokalen Zeitungen voll von einschlägigen Inseraten.

Wer lieber Natur und Alltagsleben sucht als Hexerei, macht sich am besten per Auto in die Sumpflandschaften Louisianas auf. Man fährt durch armselige Dörfer, in denen sich die Verwüstungen der Katharina-Flutkatastrophe bis heute festgefressen haben, vorbei an Wohnwagen-Siedlungen und Ölbohrtürmen.

Am Ende irgendeiner Sandstraße macht man sich per Bootstour in die Sümpfe auf. Zwar muss man die Alligatoren oft lange suchen. Aber allein die Geschichten, die die Bootsführer, die mit diesem Wasserdschungel ein Leben lang verwachsen sind, erzählen, bringt einem Louisiana und New Orleans so nahe, wie es die Bourbon-Street auch mit viel Lärm und Bier nie könnte.