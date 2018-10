Neu: 5 spannende Hotelprojekte auf hohem Niveau

- Salt of Palmar, Mauritius Salt, die neue Boutique-Hotelmarke von Paul Jones, Gründer von Lux Collective, eröffnet mit 59 Zimmer am 1. November ihr erstes Haus an der Ostküste von Mauritius und will mehr als Badeurlaub bieten. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein stehen ebenso im Mittelpunkt wie ein authentisches Erlebnis mit Einheimischen. saltresorts.com

- Faloria Mountain Spa Resort, Südtirol Ein neues Design-Hotel nach den Plänen von Flaviano Capriotti eröffnet im Dezember in Cortina in den Dolomiten und soll einen neuen Standard für Luxus-Hotels am Berg setzen. Herzstück wird ein 1000 m² großer Spa mit Wellnessbereich. faloriasparesort.com