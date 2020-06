Myanmar: Unterwegs am Irrawaddy

Das Land der Pagoden verzaubert mit Nostalgie und Exotik: Die in Kooperation mit Klug Touristik offerierte KURIER-Extratour lädt Sie zur Luxus-Kreuzfahrt an Bord des 5*-Schiffes Irrawaddy Explorer ein. Bis heute leben in Myanmar uralte Traditionen und Bräuche fort. Ihre 13-tägige Reise führt Sie zu geheimnisvollen Pagoden, zur Tempelstadt Bagan und zum Sehnsuchtsort Mandalay. Für 3499 Euro zeigt sich das Land in all seiner Pracht. Aber Achtung: Das Angebot ist nur bis 20.1.2015 buchbar! Die Höhepunkte:

Yangon Die Shwedagon Pagode ist das goldüberzogene Wahrzeichen der alten Hauptstadt.

Pyay Am Ufer des einst als Prome bekannten, buddhistischen Wallfahrtsortes wartet Ihr Boutique-Schiff mit großzügigen, geschmackvoll eingerichteten Außenkabinen. Das Schiff vereint die Anmut der französischen Kolonial-Ära mit den modernen Annehmlichkeiten asiatischer Luxus-Hotels.

Thayet Myo Der Ort war einst die Grenzstadt zwischen dem königlichen Norden und dem britischen Süden Burmas.

Magwe Auf einer Bergspitze über dem Irrawaddy thront die Pagode aus goldenen Ziegeln.

Salay Staunen Sie über die exzellenten Holzschnitzarbeiten im Kloster Youqson Kyaung.

Bagan Ohne den Besuch der wohl größten archäologischen Tempelstätte Südostasiens ist keine Myanmar-Reise komplett. YandaboDie Töpferkunst aus Fluss-Schlamm ist sehenswert.

Monywa 500.000 Buddha-Statuen hausen in der Sambuddhai Kat Kyaw Pagode.

Mingun Die Pagode beherbergt die größte hängende, noch intakte Glocke der Welt.

Amarapura Noch ein Rekord: Die Teakholzbrücke kennt mit einer Länge von 1200 Metern keine Konkurrenz. MandalayIhre Cruise endet stilgerecht in der letzten, sehr eindrucksvollen Hauptstadt des birmanischen Königreichs.

