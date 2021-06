Monaco - Schöner Schein

Für die kommende Silvester-Nacht gibt es im Fürstentum noch einige Plätze an den elegant gedeckten Tischen: Die Dinner-Show mit dem Pop-Opern-Trio Il Volo um 500 Euro (exklusive Getränke) pro Person, eigentlich noch günstig gegen das 8-Gänge-Menü im Louis XV-Alain-Ducasse-Restaurant des Hotel de Paris um 950 Euro. In der Lounge der Buddha-Bar kann man allerdings das Jahr schon für 190 Euro beschwingt ausklingen lassen.

Nach nur sieben Minuten landet man um 140 Euro (günstiger als das Taxi) per Helikopter vom Flughafen Nizza kommend in Monaco. Und kann sofort in die Bulgari-Ferragamo-Gucci-Hermès-Loro Piana-Prada-Welt eintauchen.

Wer am nächsten Tag genug vom Luxus und Lust auf Deftiges hat, sollte Gerhard’s Café mit Ambiance Autrichienne besuchen. Im südlichsten Stadtteil von Fontvieille serviert der gebürtige Wiener in seine Snackbar auch Gulaschsuppe und Käsekrainer. Vor 30 Jahren beschloss Gerhard Kilian, der als Matrose auf Mega-Luxus-Yachten wie jener des Milliardärs Adnan Khashoggi unterwegs war, während eines Landgangs in Monaco zu bleiben. Gerne erzählt er, dass eines Tages Fürst Albert mit Freunden in seinem Lokal aufgetaucht ist und in aller Ruhe ein paar Biere getrunken hat. Heute möchte Gerhard – und auch seine Partnerin, Brigitte Kohlbauer aus dem Mühlviertel – nicht mehr so schnell das Paradies verlassen …